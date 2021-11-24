ABD’de göstericilere ceza yağdı

ABD
'NIN Virginia
eyaletinde 2017'de yapılan bir mitingde yaşanan ölümcül şiddet olaylarıyla ilgili suçlanan beyaz üstünlükçü grup 25 milyon dolar tazminatla cezalandırıldı. Arabasıyla bir kadın göstericiyi ezerek ölümüne sebep olan James Alex Fields Jr
, cinayet ve nefret suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yüzlerce beyaz Amerikalıdan oluşan grup, 11-12 Ağustos 2017'de Charlottesville
'deki şehir meydanından Konfederasyon
Generali Robert E
. Lee'nin heykelini kaldırma planlarını protesto etmişti.