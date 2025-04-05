ABD’de gözaltındaki Rümeysa’nın yargılanacağı yer belli oldu

ABD'de, 25 Mart'ta Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle usulsüz bir şekilde gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün hangi eyalette yargılanacağı tartışmalara neden olmuştu. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtti. Casper , Türk öğrencinin gözaltına alındığı ve avukatlarının vakit kaybetmeden mahkemeye başvurduğu 25 Mart gecesi boyunca Vermont'ta tutulmasını gerekçe gösterdi. Casper ayrıca, Öztürk'ün avukatlarının, müvekkillerinin nerede olduğunu öğrenemedikleri için dilekçelerini Massachusetts mahkemesine sunmaları nedeniyle suçlanamayacakları görüşüne yer verdi. Casper, Öztürk'ün Massachusetts dışına haber verilmeden taşınmasını engelleyen bir emir yayınlamış, birkaç gün sonra ise hükümetin yargı yetkisi sorunlarını değerlendirirken, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini yasaklayan ikinci bir emir açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Öztürk'ün dilekçesinin yanlış eyalette verildiğini öne sürerek dilekçenin reddedilmesi ya da şu anda gözaltına tutulduğu Louisiana'ya gönderilmesi talebinde bulunmuştu. Öztürk'ün, usulsüz şekilde tutuklanmasının ardından ABD yargısı eleştirilerin hedefine oturdu.