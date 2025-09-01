ABD’de gözaltındayken fenalaşan Türk genci hayatını kaybetti
ABD'nin New York kentinde, gözaltındayken fenalaşması sonucu getirildiği hastanede yaşam mücadelesi veren Türk bisiklet taksi sürücüsü Musa Çetin, yaşamını yitirdi. Arkadaşları, Çetin'in ölümüne ilişkin adlı tıp raporunun ardından işlemlerinin tamamlanarak Türkiye'ye gönderilmesinin beklendiğini aktardı. Yakınları, yetkililere olayın aydınlatılması çağrısında bulundu. Genellikle gözaltındaki yaralıların sevk edildiği Bellevue Hastanesine getirilen Çetin'in bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti.