ABD’de gündem güvenlik zafiyeti

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine yönelik hafta sonu gerçekleştirilen suikast girişiminin yankıları sürüyor. 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'in dün mahkemeye çıkarılacağı duyuruldu. Kendisini "Trump karşıtı" ve "Dostane Federal Suikastçı" tanımlayan zanlının solcu gruplara üye olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı zanlının tek başına hareket etmiş göründüğünü belirtti. Saldırının ardından en büyük tartışma ülkedeki güvenlik zafiyet oldu.

The Washington Post gazetesinin haberinde Başkan ve Kabine üyelerinin katıldığı etkinliğe Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği statüsünün verilmemesi, güvenlik tedbiri eksikliklerinden biri gösterilerek, "Bu durum, güvenlik önlemlerinin daha gevşek tutulmasına neden olmuştur" denildi. Bu saldırı Trump'a karşı son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen üçüncü suikast girişimi oldu.