ABD’de gündem X’in yeni özelliği: Trump destekçisi hesapların konumu şaşkına çevirdi

X sosyal medya platformunda kullanıcıların hangi ülkede olduğunu gösteren konum özelliğinin getirilmesinin ardından bazı hesapların mevcut konum bilgileri de merak konusu oldu.

NBC News kanalının haberine göre, X platformunda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) sloganına sahip çok sayıda yüksek takipçili hesabın konumunun ABD dışında olduğu görüldü.

Çok sayıda kullanıcı tarafından bu hesaplardan bazılarının Doğu Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunduğunu gösteren paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığının hesabının İsrail merkezli olduğunu iddia eden paylaşımlar da yapılırken, Bakanlık söz konusu iddiayı yalanlayarak hesabın sadece ABD'den yönetildiğini kaydetti.