ABD'de günlük 750 bin vaka! "Omicron hemen hemen herkesi bulacak"

ABD Başkanı Sağlık Başdanışmanı Anthoney Fauci, ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Stephen Morrison ile yaptığı söyleşide tüm ülkeye hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin, "Omicron, daha önce hiç görülmemiş derecede bulaşma oranı ile hemen hemen herkesi bulacak." uyarısında bulundu.