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Giriş Tarihi: 5.11.2024 17:00

ABD’de halk yeni liderini seçiyor: Sayımların ne zaman başlayacağı belli oldu

ABD’de yeni başkanın belli olacağı oylama devam ediyor. Halk, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında seçim yapacak.

DHA
ABD’de halk yeni liderini seçiyor: Sayımların ne zaman başlayacağı belli oldu

Üç farklı saat dilimi olan ABD'de, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı. Erken oy verenlerle birlikte şu ana kadar 80 milyondan fazla seçmenin oyunu kullandığı bildiriliyor.

Sandıklardaki oy verme işlemi Türkiye saatiyle gece 03.00'e kadar devam edecek. Bu saatten sonra oy verme işlemi sona erecek ve sayım işlemine geçilecek.

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ABD’de halk yeni liderini seçiyor: Sayımların ne zaman başlayacağı belli oldu
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