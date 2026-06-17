ABD’de hastaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

SALDIRIDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Polis Şefi Wilfredo Campos olayla ilgili yaptığı açıklamada şüphelinin saldırının ardından kayıplara karıştığını söyledi. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını aktaran Campos, hedef alınan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay vermekten kaçındı. ABD basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, bir hastane çalışanının diğer iki çalışanı silahla hedef aldığı öne sürüldü.