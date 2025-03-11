ABD'de hava ambulansı düştü! İçerisinde 3 kişi bulunuyordu

ABD'nin Mississippi eyaletinin Madison County bölgesinde, içerisinde 3 kişi bulunan hava ambulansının düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

ABD’de hava ambulansı düştü! İçerisinde 3 kişi bulunuyordu
AA

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, Madison County'de meydana gelen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

HELİKOPTERDE 3 KİŞİ BULUNUYORDU

İlk belirlemelere göre, içinde pilot ve 2 hastane çalışanını taşıyan hava ambulansının düştüğünün belirtildiği açıklamada, helikopterde herhangi bir hastanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.