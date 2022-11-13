ABD’de havada çarpışan gösteri uçaklarında 6 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde önceki gün havada çarpışan Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamayı yapan Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, Dallas Executive Havalimanı'nda düzenlenen hava gösterisi sırasında meydana gelen kazaya ilişkin "Yetkililer, ölen kişilerin araştırılması ve kimlik tespiti için bugün çalışmaya devam edecek. Lütfen aileleri ve tüm ilgililer için dua edin" ifadelerini kullandı. Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Dallas'a yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki hava gösterisi sırasında iki uçağın havada çarpıştığı kaydedilmişti. Gösteriyi izleyenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de eski tip iki gösteri uçağının çarpıştıktan sonra yere çakıldığı ve buradan alev topunun yükseldiği görülmüştü. AA