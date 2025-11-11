ABD’de havalimanında kaza paniği: Araç bina peronuna çarptı
ABD’de bulunan Dulles Uluslararası Havalimanı’nda yolcu taşıyan araç terminal binasının peronuna çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı.
The Hill'in haberine göre, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Dulles Havalimanı'nda (IAD) terminal binaları arasında yolcu taşımak için kullanılan araç, kenetlenmesi gereken binanın peronuna çarptı.
Metropolitan Washington Havalimanı İdaresi yetkilisi Crystal Nosal, kazanın ardından yolcuların kurtarma personeli tarafından muayene edildiğini belirtti.
Nosal, "hayati tehlikesi bulunmayan" 18 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.