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Giriş Tarihi: 6.6.2022 12:56

ABD'de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu

AA
ABD’de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu

ABD'de bir hayvan kurtarma kuruluşunda üst düzey yönetici olan bir kadının evinde 30 hayvan ölüsü bulundu. Olay, komşuların kötü koku ihbarı yapması üzerine ortaya çıktı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir hayvan kurtarma kuruluşunda üst düzey yönetici (CEO) olan kadının evinde 30 köpek ve kedi ölüsü bulundu. New York Post'un haberine göre, 47 yaşındaki Caroline Dawn Pennington'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Evindeki kafeslerde 28 köpek ve 2 kedi ölüsü bulunan Pennington, hayvanlara kötü muameleden gözaltına alındı. Richland County Şerifi Leon Lott, yaptığı açıklamada, hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğünü belirterek, "İnsanların, hayvanlara bakmak için emanet ettiği bu kişi, bu güvene ve hayvanların güvenine ihanet etti." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'de hayvanları koruma kuruluşunda yöneticilik yapan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu
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