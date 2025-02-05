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Giriş Tarihi: 5.2.2025 14:03

ABD’de ‘hedefli’ saldırı: Depoda 1 kişi öldü

ABD’de silahlar yine patladı. Ülkenin Ohio eyaletinde bir depoda bir şahıs “hedefli bir saldırı” gerçekleştirerek bir kişinin ölümüne neden oldu.

İHA
ABD’de ‘hedefli’ saldırı: Depoda 1 kişi öldü

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı New Albany kentinde bir kozmetik markasına ait depoda silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırganın kimliğinin polis tarafından tespit edildiği ve şahsı yakalamak için operasyon başlatıldığı belirtildi. Depodaki tüm çalışanlar tahliye edilirken olay yerine sevk edilen çok sayıda polis bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

New Albany Polis Şefi Greg Jones, olayın "hedefli bir saldırı" olarak değerlendirildiğini, olay yerinde bir silah ele geçirildiğini söyledi.

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ABD’de ‘hedefli’ saldırı: Depoda 1 kişi öldü
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