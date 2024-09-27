ABD’de Helene Kasırgası: 20 ölü





3 BÖLGE İÇİN ANİ SEL UYARISI

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerindeki çeşitli semtler için ani sel uyarıları yayınlanırken, "Bu, özellikle tehlikeli bir durumdur. Şimdi daha yüksek yerlere gidin" denildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) ise, fırtına dalgalarının, rüzgarların ve şiddetli yağışların devam ettiğini belirtti. ABD Sahil Güvenliği kasırga nedeniyle akıntıya kapılan 9 kişinin kurtarıldığını açıkladı.