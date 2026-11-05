ABD’de helikopter denize çakıldı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinde bir helikopter denize düştü. Kaza nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

ABD’de helikopter denize çakıldı: Ölü ve yaralılar var
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ABD Sahil Güvenliği, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Florida eyaletinin Miami kenti yakınlarında bulunan Key Biscayne açıklarında dün küçük bir helikopterin denize düştüğünü açıkladı.

Kazada helikopterdeki 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Miami-Dade Şerif Ofisinden yapılan açıklamada da yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik ancak stabil olduğu duyuruldu.

KALKIŞTAN 7 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Ön incelemeye göre tekneleri görüntülemek amacıyla havalanan "Robinson R44" tipi helikopter, kalkışından yaklaşık 7 dakika sonra Biscayne Körfezi'ne düştü.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #FLORİDA #MİAMİ

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