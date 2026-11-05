ABD’de helikopter denize çakıldı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Florida eyaletinde bir helikopter denize düştü. Kaza nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
ABD Sahil Güvenliği, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Florida eyaletinin Miami kenti yakınlarında bulunan Key Biscayne açıklarında dün küçük bir helikopterin denize düştüğünü açıkladı.
Kazada helikopterdeki 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.
Miami-Dade Şerif Ofisinden yapılan açıklamada da yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik ancak stabil olduğu duyuruldu.
KALKIŞTAN 7 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ
Ön incelemeye göre tekneleri görüntülemek amacıyla havalanan "Robinson R44" tipi helikopter, kalkışından yaklaşık 7 dakika sonra Biscayne Körfezi'ne düştü.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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