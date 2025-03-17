ABD’de hortum ve fırtına dehşeti: En az 40 ölü

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kesimlerini etkisi altına aldı.

Yetkililer, 12'si Missouri eyaletinden olmak üzere farklı eyaletlerde en az 40 kişinin, hortum ve şiddetli fırtınalar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hafta sonu 9 eyalette farklı büyüklükte hortum meydana geldi.