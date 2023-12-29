ABD’de iç karışıklık riski büyüyor

ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Colorado'nun ardından Maine eyaleti de eski Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerine katılamayacağına karar verdi. Açıklamada, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle yarışa katılamayacağı yönünde karar verildiği bildirildi. Bu kararlar, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hükme bağlanacak. ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024'te yapılacak. Trump'ın seçimlerde yarışabilmesi için önce ön seçimler sonrası Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı seçilmesi gerekiyor. Trump yapılan son kamuoyu yoklamalarında, Başkan Joe Biden'ın önünde görünüyor. CNN'deki yorumda Trump'ın adaylığının engellenmesinin ABD'deki mevcut iç karışıklık riskini çok daha körükleyeceği belirtildi.