ABD’de iç savaş korkusu

ABD'de 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlisinin bir ABD vatandaşını öldürmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken California Valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump'ı hedef aldı. Demokrat Parti'de gelecek başkanlık seçiminin en güçlü aday adaylarından biri olarak görülen Newsom, şehirlerin sokaklarına Apaçi helikopterlerin indiğini ve maskeli görevlilerin sokaklarda gezdiğini vurgulayarak,

"(Trump) Bu ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalışıyor. Minneapolis'te yaptıkları bir rezalet" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, Minnesota Valisi Tim Walz ile Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey hakkında, federal göçmenlik uygulamalarını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla soruşturma açtı.