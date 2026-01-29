ABD’de ICE karşıtı protestolar: 18 gözaltı!
ABD’nin Texas ve Minnesota eyaletlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin uygulamalarını protesto eden göstericilere polis müdahale etti. Eylemlerde 18 kişi gözaltına alındı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Minnesota'daki ICE karşıtı protestolarda 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Göstericilerin federal kolluk kuvvetlerine saldırdığı, direndiği ve görevlerini engellediği gerekçesiyle işlem yapıldığını belirten Bondi, "Daha fazla gözaltı olmasını bekliyoruz. Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şey, ABD Başkanı Donald Trump ve Adalet Bakanlığını kanunları uygulamaktan alıkoymayacak." ifadelerini kullandı.
Bondi, gözaltına alınan göstericilerin isimlerini ve fotoğraflarını da paylaştı.
TEXAS'TA GÖÇMENLİK MERKEZİ ÖNÜNDE GERİLİM: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
20 Ocak'ta baba ve oğlunun gözaltına alınarak götürüldüğü Texas eyaletinin Dilley bölgesinde, bir göçmenlik merkezinin önünde toplanan kalabalık, "Onları eve götürün" ve "Çocukları serbest bırakın" sloganlarıyla protesto düzenledi.
Protestolar sırasında polis, en az 2 göstericiyi gözaltına aldı, kalabalığa ise göz yaşartıcı sprey ile müdahale edildi.
ICE ekiplerinin, 20 Ocak'ta Minnesota'da baba ve 5 yaşındaki oğlunu gözaltına alarak güneydeki Texas eyaletinin Dilley bölgesindeki göçmenlik merkezine götürmesi tepkilere yol açmıştı.
İç Güvenlik Bakanlığı ise çocuğun gözaltına alınmadığını ve babasının talebi üzerine onunla birlikte gözaltı merkezine götürüldüğünü açıklamıştı.
MİNNESOTA'DAKİ OLAYLAR
Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.
Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.