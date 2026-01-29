ABD’de ICE karşıtı protestolar: 18 gözaltı!

ABD'nin Texas ve Minnesota eyaletlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin uygulamalarını protesto eden 18 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Minnesota'daki ICE karşıtı protestolarda 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Göstericilerin federal kolluk kuvvetlerine saldırdığı, direndiği ve görevlerini engellediği gerekçesiyle işlem yapıldığını belirten Bondi, "Daha fazla gözaltı olmasını bekliyoruz. Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Hiçbir şey, ABD Başkanı Donald Trump ve Adalet Bakanlığını kanunları uygulamaktan alıkoymayacak." ifadelerini kullandı.

Bondi, gözaltına alınan göstericilerin isimlerini ve fotoğraflarını da paylaştı.