ABD'de ICE tesisi önünde tansiyon yükseldi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Delaney Hall ICE tesisi önünde günlerdir süren protestolar polis müdahalesiyle büyüdü. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilirken, artan güvenlik endişeleri nedeniyle tesis çevresinde gece saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 13:22

ABD basınında yer alan haberlere göre, New Jersey eyaletinin Newark kentindeki Delaney Hall tesisinde açlık greviyle bağlantılı olarak başlayan protestolarda, göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik sürüyor. Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahalede bulundu. Gösterilerde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'yı (ICE) destekleyen küçük bir grup da alana gelerek göçmen politikalarına destek veren sloganlar attı ve pankartlar açtı.

ABD'DE SOKAKLAR KARIŞIYOR Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, yaptığı açıklamada, tesis çevresinde "artan güvenlik endişeleri ve polis müdahalesi ihtiyacındaki yükseliş" nedeniyle yaklaşık 800 metre çapındaki bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Baraka, başka bir duyuruya kadar yasağın her gece 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olacağını belirterek, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve bazı kişilerin silah taşıdığının tespit edildiğini aktardı. New Jersey Valisi Mikie Sherrill ise tesis çevresinde son günlerde artan protestoların ardından polise güvenlik çemberi oluşturma talimatı verdi. Sherrill, protestoculara gerilimi düşürme çağrısı yaparak, şiddet olaylarının ICE operasyonlarını genişletmek için gerekçe oluşturmasına izin vermek istemediğini ifade etti.