ABD’de ilginç dava: Ünlü otelde 5 yıl bedava kalmış!

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, 2018 yılında ABD'nin ünlü New Yorker Oteli'nde tek gece konaklamak için yaptığı 200 dolarlık ödemenin ardından kiralama yasasındaki bir açığı kullanan Mickey Barreto, bu odanın "tam zamanlı sakini" olduğunu iddia ederek yaklaşık 5 yıl boyunca ücret ödemeden yaşadı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in makamından Barreto'ya açılan davaya dair yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Barreto'nun akıl sağlığı sorunları ile madde bağımlılığı olduğu ve cezai yargılamaları tam anlamıyla kavrayamadığı bildirildi.

Hakim Cori Weston, akıl sağlığının "yerinde" olmaması nedeniyle yargılanmaya elverişsiz bulunan Barreto'ya, uygun bir psikolojik tedavi merkezi bulması için 13 Kasım'a kadar süre tanıdı.