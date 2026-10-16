ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 4 ölü

ABD'nin Oregon eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Şüphelinin olay yerinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 4 ölü
AA
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Yerel polis yetkilileri, Oregon eyaletinin Bend bölgesinde bir ilkokula yönelik silahlı saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiğini belirtti.

ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda ağır yaralanan 1 öğrenci ve 1 öğretmenin de hastaneye kaldırıldığını bildiren yetkililer, 16 yaşındaki şüphelinin olay yerinde kendisini takip eden kişi tarafından vurulması sonucu öldüğünü bildirdi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ABD #SALDIRI

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