ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 4 ölü

Yerel polis yetkilileri, Oregon eyaletinin Bend bölgesinde bir ilkokula yönelik silahlı saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiğini belirtti.

ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda ağır yaralanan 1 öğrenci ve 1 öğretmenin de hastaneye kaldırıldığını bildiren yetkililer, 16 yaşındaki şüphelinin olay yerinde kendisini takip eden kişi tarafından vurulması sonucu öldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör