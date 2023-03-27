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Giriş Tarihi: 27.3.2023 23:09

ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 6 ödü

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 3’ü okul görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti. Üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırgan olay yerinde öldürüldü

AA
ABD’de ilkokula silahlı saldırı: 6 ödü

Nashville şehrinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Anaokulu ile 6. sınıf arasında yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu okula sabah saatlerinde giren saldırgan 3'ü çocuk 3'ü okul görevlisi 6 kişiyi öldürdü.

Metro Nashville Polis Departmanı, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırganın kimliği açıklanmazken, silahlı saldırıyı neden yaptığı veya olayda başka yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Nashville'deki saldırı hakkında Başkan Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

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ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 6 ödü
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