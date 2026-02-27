ABD’de İran oyunları

İran ile ABD tarafı müzakerelerin üçüncü ayağı kapsamında dün Cenevre'de bir araya geldi. ABD basınına göre savaşın çıkıp çıkmayacağı bu görüşmeye bağlı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, üçüncü tur görüşmeleri en ciddi müzakere turlarından biri olarak niteledi. Arakçi, "İyi ilerleme kaydettik ve ciddi biçimde bir anlaşmanın unsurlarına girdik" dedi. İran Dışişleri Bakanı, ABD'yle 4'üncü tur müzakerelerin 2 Mart'ta Viyana'da yapılacağını açıkladı. Tahran'ın son görüşmede nükleer zenginleştirmeyi geçici olarak askıya alma teklifinde bulunduğu medyaya yansımıştı. İran, Washington'un sıfır zenginleştirme konusundaki talebini anlaşmanın önünde bir engel olarak görüyor. ABD ise İran'ın sadece nükleer faaliyetlerinden değil füze programından da vazgeçmesini talep ediyor. Öte yandan ABD medyasında Beyaz Saray'da yapılan "İran oyunlarının" detaylarına yer verildi.

KAMUOYUNA ALDATMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanlarının, Washington'un İran'a doğrudan saldırısından önce İsrail'in harekete geçmesini tercih ettiği öne sürüldü. Politico'nun haberine göre konuya yakın iki kaynak, yönetim içinde bazı isimler İsrail'in başlatacağı bir saldırının İran'ı misillemeye zorlayacağını ve bunun da Amerikan kamuoyunda ABD'nin askeri müdahalesine desteği artıracağını savunuyor. ABD'de Trump'ı destekleyenlerin bile İsrail'in peşinden savaşa gidilmesini desteklemediği biliniyor. New York Times'ın haberinde İran'ın nükleer ve füze tesislerini hedef alabilecek saldırının "tam neyi başarmak istediği"nin net olmadığı belirtildi. ABD yönetimindeki bazı yetkililerin, askeri saldırının İran'ı nükleer zenginleştirme programından vazgeçmeye zorlayabileceğini düşündükleri, bazılarının ise bundan şüphe duydukları bildirildi.