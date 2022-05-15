ABD’de ırkçı saldırı: 10 ölü

ABD'nınNew York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yakalanan saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı. Saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve nefret suçu soruşturması başlatıldığını kaydetti. Gendron, ilk ifadesinde suçlu olmadığını söyledi.Şüphelinin saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı. Ayrıca polisin saldırgana ait olan ve internette yayımlanan manifestoyu incelediği açıklandı. ABD medyasına göre 180 sayfa olduğu belirtilen manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor.