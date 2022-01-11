ABD’de İslamofobik gruplara milyon dolarlarca fon desteği sağladı

"NET POLİTİKALAR OLUŞTURMALI"

CAIR Ulusal Araştırma ve Savunuculuk Koordinatörü Huzaifa Shahbaz, raporun, ABD'deki Müslümanlar ve İslam hakkında yanlış bilgi yayan İslamofobi ağının iyi finanse edilerek aktif şekilde çalıştığının bir sır olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Shahbaz, "Bugün bağışçı topluluk, fonların nefret gruplarına gitmesini önlemek için net politikalar oluşturmalı ve Müslüman karşıtı bağnazlığın boyutunu anlamalarına yardımcı olmak için personel ve yönetim kurulu üyeleri için eğitim girişimleri uygulamalıdır." ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ YAPAN KURUMLAR İLE FONLANAN GRUPLARIN İSİMLERİ PAYLAŞILDI

Bağış yapan kuruluşlar arasında Fidelity ve Schwab gibi ana isimlerin yanı sıra Yahudi Cemaat Fonu ile Ulusal Hıristiyan Yardım Vakfı gibi inanç temelli hayır kurumları da yer aldı. Müslüman karşıtı faaliyetleri desteklemek için milyonlarca dolar katkıda bulunan Adelson Aile Vakfı gibi özel aile vakıflarının da bilgisi paylaşıldı.

Raporda listelenen Müslüman karşıtı nefret grupları arasında ise Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi (ACLJ), Gatestone Enstitüsü, Güvenlik Politikası Merkezi, Orta Doğu Forumu, Orta Doğu Medya Araştırma Enstitüsü, David Horowitz Özgürlük Merkezi, Clarion Projesi ve Terörizm Araştırma Projesi gibi isimler yer aldı.

Raporda, 2019-2020'de CAIR'in ülke genelinde 6 binden fazla İslamofobik içerikli şikayet aldığına işaret edilerek, okullarda Müslüman öğrencilere yönelik zorbalık, Amerikan siyasetinde öne çıkan 40'a yakın İslamfobik söylem ve ülke genelinde 16 civarında camiye yapılan saldırılara ilişkin de detaylara yer verildi.

İSLAMOFOBİ İZLEME SİTESİ FAALİYETE SOKULDU

Washington D.C. merkezli Müslüman sivil haklar grubu, Müslüman karşıtı olayları izleme sitesi "Islamophobia.org" adlı siteyi yeniden faaliyete geçirdiğini duyurdu. Sitede, İslamofobik bağnazlığı yayan Müslüman karşıtı örgütlerin ve bireylerin profillerinin sergileneceği, sitenin önyargı karşıtı araçlar, İslamofobiye karşı neler yapılması gerektiği gibi alanlarda hizmetler sunacağı kaydedildi.