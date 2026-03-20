ABD’de işler yolunda gitmiyor

İsrail'in kirli emelleriyle başlattığı İran savaşında bugün 21'inci gün. Karşılıklı saldırılar sürerken, ABD'de savaşın bırakdığı izler derinleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail'in peşinden İran'a karşı savaşa girmenin zorluklarıyla yüz yüze geliyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran'a saldırılarını sürdürmek amacıyla Kongre'ye sunulması için Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde bütçe talep ettiği iddia edildi. Çok sayıda ABD'li de "İsrail için vergilerimiz savaşa gidiyor" tepkisini verdi. ABD kamuoyunda İran'a karşı başlatılan savaşın nedenleri de tartışılıyor. Washington ve Tel Aviv yönetimi "nükleer" yalanına sarılmıştı. Ancak ABD'de ardı ardına gelen itiraflar Trump'ı bu konuda da zor duruma sokuyor.

ABD'de ülkesinin, İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, gazeteci Tucker Carlson'a mülakat verdi. "İran'ın provokasyon olmadan saldıracağına inanmak için hiçbir neden yoktu" diyen Kent, çok sayıda üst düzey yetkilinin, İran'a saldırılar konusundaki endişelerini ABD Başkanı Donald Trump'a iletmesinin engellendiğini öne sürdü. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, İran'ın nükleer zenginleştirme programının Haziran 2025'teki saldırılarla "yok edildiğini" savundu ve İran yönetiminin daha sonra nükleer zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlamadığını belirtti. Bu itirafın ardından "O zaman 28 Şubat'ta İran'a neden yeniden saldırdnız" eleştirileri geldi.

KAYIPLAR ARTIYOR

ABD'nin sahadaki kayıpları da artıyor. CNN kanalı USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne doğru yola çıktığı duyurdu. İran gemiyi vurduğunu açıklamıştı. Uydu görüntülerine göre ise İran misillemelerinde en az 10 ABD ve müttefik radar tesisi vuruldu. Tüm bunlara ek olarak Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya ve Güney Kore ülkeler de ABD'ye İran'a karşı bekledikleri desteği hâlâ vermiyor.

CHARLIE KIRK SAVAŞ İSTEMİYORDU

ABD'nin eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, Trump yanlısı aktivist Charlie Kirk'ün ölümüne ilişkin de konuştu. Kent, "Charlie Kirk, bana İran'la savaşı engelle demişti, suikastını araştırmamız engellendi" ifadelerini kullandı.