ABD’de İsrail isyanı: Savaş yüzünden çöküyoruz

ABD'de İsrail'e verilen karşılıksız dev destek ülkeyi bölmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için istenen ek bütçe konusunda ABD Senatosu Ödenekler Komitesi üyelerinin sorularını cevapladı. Hegseth, İran'la süren savaşın maliyetinin "37,5 milyar dolara ulaştığını" açıkladı. Amerikan ordusu için ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirten Hegseth, "İlave bütçe olmazsa askeri faaliyetlerimiz azalacak" dedi. Bakanlığı için kongreden 87 milyar dolarlık fon talep ettiğini, bunun 67 milyar dolarlık kısmının Ortadoğu'daki operasyonlara ayrılacağını belirtti.

PROTESTOCULAR SUSMADI

Hegseth'in Senatodaki açılış konuşması savaş karşıtları tarafından protesto edildi. Hegseth henüz ilk cümlesinde salondaki bazı savaş karşıtları tarafından protesto edilirken, kısa aralıklarla 4 kez protestocular tarafından susturuldu. Savaş karşıtı protestocular hızla salondan çıkarılırken, "Masum çocukları bombalamayı durdurun." sözleri duyuldu. Senato Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısı Patty Murray ise İran'a karşı başlatılan savaşın Trump yönetiminin kendi tercihi olduğunu söyledi. Murray ayrıca "Başkan Trump, sağlık hizmetleri, çocuk bakımı ve barınmayı karşılayacak bütçemiz olmadığını söylüyor ama nedense yeni bir savaşa her zaman bütçe bulabiliyor" dedi. Washington Post gazetesi de "Pentagon'un bütçesi İran savaşı nedeniyle hızla tükeniyor" başlığını attı. Sosyal ağlarda da çok sayıda ABD'li "Vergilerimiz İsrail'e gidiyor. İsrail ise başlattığı savaşta artık ortalıkta yok, bizim ülkemiz savaşıyor" şeklinde tepkisini gösterdi.

İRAN: ÇATIŞMALARI YAYARIZ

ABD ve İran arasında 11. günde karşılıklı saldırılar sürdü. İran basını "ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi" bilgisini geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin yakında Natanz yakınlarındaki bir yeraltı nükleer tesisini vuracağını açıklaması da gerilimi artırdı. Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere yeni bir saldırısında Tahran'daki altyapıları "bombalayacaklarını" açıkladı. ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53, yaralananların ise 592 olduğu bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör