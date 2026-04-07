ABD’de İsrail isyanı: Vergilerimizle çocuklar katlediliyor

ABD kamuoyunda İsrail'e verilen milyarlarca dolarlık askeri desteğe tepkiler her kesimde giderek büyüyor. Son olarak sosyal ağlarda bir video milyonlarca kez paylaşım desteği aldı. Görüntülerdeki kişi ABD'li Senatör Bernie Sanders. Kongre'de konuşan Sanders, "ABD'lilerin vergileri Gazzeli çocukların öldürülmesi için harcanıyor" şeklinde tepki gösterdi.

21 BİN KURBAN

Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerince katledilen Filistinli çocukların isimlerinin yazılı olduğu belgelerle kürsüye çıkan Sanders, "Vergi mükelleflerinin paraları çocukları aç bırakmak, okulları bombalamak ve yardım bekleyen aç insanları vurmak için kullanılıyor. Katledilen çocuklardan en az 12 bini 12 yaşın altında ve çocukların çoğu açlıktan ölmemek için yemek sırası beklerken öldürüldü" dedi.

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın ilk iki yılında 21 binden fazla çocuğu öldürdü.

Gazze'de 2025 sonu itibarıyla hayatını kaybedenlerin yüzde 30'unu, yaralananların ise yüzde 26'sını çocuklar oluşturuyor.

Hayatını kaybeden çocukların 450'si bebek, 1029'u bir yaş altı çocuk, 5031'i ise 5 yaş altı çocuk.

Saldırılarda en az 44 bin 486 çocuk yaralandı, 10 bin 500 çocuk kalıcı sakatlık, 1000'den fazla çocuk ise uzuv kaybı yaşadı.

Gazze'de 58 binden fazla çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.

2025-2026 eğitim öğretim yılında 700 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

ALMANYA'DA DA TEPKİLER BÜYÜYOR

İsrail'e yapılan silah ihracatını eleştiren Almanlar, Filistin'in yaşadıklarından ülkelerini sorumlu tutuyor. Alman otomotiv firması Volkswagen'in (VW) Osnabrück fabrikasında İsrail için silah ve savaş malzemeleri üretme planına tepki göstermek için protesto düzenleyen Almanlar, AA muhabirine konuştu.

Öğrenci Oliver Streck: İnsan haklarını savunduğunu iddia eden bir devletin, insan haklarını açıkça ihlal eden ve soykırım yapan bir devlete (İsrail'e) silah sağlamasının en hafif tabirle ikiyüzlülük olduğunu ve Alman anayasasını ihlal ettiğini düşünüyorum.

Emekli Johann Wen: Alman hükümeti, İsrail'in, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni işgal edip yerleşmesine izin verilmesini destekliyor ve uyarılar yayımlamanın ötesinde hiçbir şey yapmıyor. Şu anda İsrail'in ABD ile işbirliği içinde çeşitli ülkelerde savaş başlattığına şahit oluyoruz...