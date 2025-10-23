ABD'de İsrail karşıtlığında keskin artış
Washington Post ve Brookings Enstitüsü'nün yayınladığı iki ayrı ankete göre, ABD'de Yahudiler ve geniş seçmen kitleleri arasında İsrail karşıtlığının keskin bir şekilde arttığı kaydedildi.
Washington Post'un yayınladığı ankete göre, Amerikan Yahudilerinin yüzde 61'inin İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğine, yüzde 39'unun ise soykırım yaptığına inandığı aktarıldı.
Brookings Enstitüsü'nün Amerikan halkının geneline yönelik yaptığı ankette, ABD'lilerin yüzde 45'i İsrail'in soykırım yaptığını söylerken, Demokratların yüzde 77'sinin aynı görüşü paylaştığı belirtildi.