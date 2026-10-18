ABD’de İsrail’e tepki konvoyu

ABD'de soykırımcı İsrail'e yönelik koşulsuz desteğe yönelik tepkiler her geçen gün büyüyor. Siyasetçisinden sanatçısına bu desteğe yönelik eleştiriler sürerken aktivistler, buna meydan okumak için tepki konvoyu başlattı. Onlarca aktivist, Amerikan seçmenlerini ABD- İsrail ilişkilerini sorgulamaya teşvik etmek için Los Angeles'tan Washington DC'ye 10 günlük bir yolculuğa başladı. 5 bin kilometrelik "Özgürlük Konvoyu ABD" olarak adlandırılan bu yolculuğa, çeşitli dini gruplardan aktivistlerin yanı sıra eski devlet çalışanları ve gazilerin katılması bekleniyor. 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde düzenlenen girişimle, özellikle İsrail'e desteğin güçlü olduğu "İncil Kuşağı" olarak bilinen güney ve orta kesimlerdeki seçmenlerin mevcut tutumlarının sorgulanması hedefleniyor.

HEDEF SİYONİST MASKELERİ DÜŞÜRMEK

Konvoyu düzenleyen aktivistler, Amerikalıları Washington yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin nedenlerini ve bu desteğin yarattığı Filistinlilere yönelik ihlallerin sorgulanmasını istiyor. Girişimin temel amacı, İsrail'e sağlanan siyasi ve askerî desteğin sorgulanması ve seçmenlerin konuya ilişkin algısını değiştirmek. Gazze'ye yönelik desteğiyle bilinen aktivist Hazami Barmada yaptığı açıklamada, "İnsanların Filistin'i anlaması ve tanıması elbette önemli. Ancak daha önemli olan, Siyonizmin ne olduğunu; İsrail'in ırkçı, etnik temelli bir devlet ve yerleşimci sömürgecilik projesi olduğunu anlamalarıdır" dedi.



BİR İNSANLIK SUÇU DAHA: Katil İsrail Filistinli çocukları hücreye kilitliyor

SOYKIRIMCI İsrail, alıkoyduğu Filistinli çocukları hücrelere kilitliyor. İsrail merkezli insan hakları örgütleri "İşkenceye Karşı Kamu Komitesi" ile "Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler", İsrail Hapishaneler İdaresi'nden aldığı verilere dayandırdığı açıklamasında, geçen yıl hapishanelerde alıkonulan 635 Filistinli çocuktan 351'inin tek kişilik hücrelerde tecrit edildiğini belirtti. Hücrelere atılan çocukların yüzde 92'si hakkında herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı vurgulandı. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye 48 saatte düzenlediği saldırılarda 10 Filistinliyi daha katletti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör