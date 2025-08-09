ABD’de istihbarat savaşları

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın kurduğu Girişimler Grubu adlı görev gücü, Washington'da tartışmaların merkezine oturdu. Yapı, istihbarat kurumlarında reform yapılması ve önceki dönemlerde yaşandığı iddia edilen "siyasi amaçlı bilgi kullanımı"nın önlenmesi amacıyla kuruldu. Ancak girişimin hedefleri kamuoyunda yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

Yeni ekip, Amerika'nın 18 farklı ve yıllık bütçesi 850 milyar dolar olan istihbarat kurumunun iç yapısını, harcamalarını ve analiz süreçlerini yeniden değerlendirmeyi hedefliyor. Yapay zekâ destekli analizlerle kurumsal sadakat, tarafsızlık ve verimlilik gibi konularda denetim yapılması planlanıyor. Yapının uzun vadeli etkisi henüz belirsiz. Bazılarına göre bu, 11 Eylül sonrası istihbarat reformlarından daha büyük bir dönüşüm anlamına geliyor. Diğerlerine göre ise bu süreç, istihbarat kurumlarının siyasallaşması açısından tehlikeli bir örnek teşkil ediyor.