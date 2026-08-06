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ABD’de jalapeno biberi salgın çıkardı: 27 eyalete yayıldı yüzlerce kişi hastalandı

ABD’de jalapeno biberi salgın çıkardı: 27 eyalete yayıldı yüzlerce kişi hastalandı

ABD’de jalapeno biberlerinden kaynaklandığı değerlendirilen salmonella salgını 27 eyalete yayıldı. En az 345 kişi hastalanırken, 36 kişi hastaneye kaldırıldı. Restoran zincirleri tedbir amacıyla jalapeno biberlerini menülerinden çıkardı.

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 11:23

NBC News'un haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, federal yetkililerinin 27 eyalette 345 kişinin hastalanmasına yol açan ve jalapeno biberlerinden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgınına ilişkin soruşturma yürüttüğü bildirildi. Jalapeno biberlerinin California merkezli Coast Citrus dağıtım şirketi tarafından Meksika'dan temin edildiği aktarılan açıklamada, bu biberlerin Chipotle, Qdoba ile diğer restoranlarda servis edildiği belirtildi. Açıklamada, salmonella nedeniyle 36 kişinin hastaneye kaldırıldığı, herhangi bir ölüm vakası bildirilmediği kaydedildi.

SALGIN HANGİ EYALETLERE SIÇRADI? Vakaların büyük bölümünün 110'ar kişi ile Minnesota ve Colorado'da görüldüğü, Illinois'te 30, Kansas'ta ise 13 vakanın tespit edildiği bildirildi. Ayrıca hastalığın görüldüğü diğer eyaletlerin Alabama, Arkansas, California, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin ve Wyoming olduğu belirtildi.