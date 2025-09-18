ABD’de Jimmy Kimmel Şoku! Trump’tan Alkışlı Tebrik

KİRK SUİKASTI SONRASI YORUM GÜNDEM OLDU

Kimmel, suikast sonrası yaptığı açıklamada, "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişi, Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalışıyor." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından ABC yönetimi, herhangi bir gerekçe göstermeden programı belirsiz süreyle durdurma kararı aldı.

KIMMEL SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Sözleşmesi 2026 Mayıs ayında sona erecek Kimmel, karar sonrası herhangi bir açıklama yapmadı. Programın geleceği hakkında belirsizlik sürerken, ABD kamuoyunda tartışmalar büyüyor.