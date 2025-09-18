ABD'de Jimmy Kimmel Şoku! Trump'tan Alkışlı Tebrik
ABD’de ünlü komedyen Jimmy Kimmel’ın ABC kanalında yıllardır devam eden programı “Jimmy Kimmel Live”, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından yaptığı tartışmalı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alındı.
KİRK SUİKASTI SONRASI YORUM GÜNDEM OLDU
Kimmel, suikast sonrası yaptığı açıklamada, "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişi, Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalışıyor." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından ABC yönetimi, herhangi bir gerekçe göstermeden programı belirsiz süreyle durdurma kararı aldı.
KIMMEL SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Sözleşmesi 2026 Mayıs ayında sona erecek Kimmel, karar sonrası herhangi bir açıklama yapmadı. Programın geleceği hakkında belirsizlik sürerken, ABD kamuoyunda tartışmalar büyüyor.
TRUMP'TAN "HARİKA HABER" MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, gelişmeyi "Amerika için harika haber" olarak niteledi. Trump, programın iptalinden dolayı ABC kanalını tebrik etti.