ABD’de Johnson&Johnson aşısına yeni onay

Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Johnson&Johnson'ın (J&J) tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olanlara ikinci aşının tavsiye edilmesine, oy birliğiyle onay verdi.

İKİ DOZ ARASINDA İKİ AY OLACAK

J&J aşısının destekleyici dozuyla ilgili araştırma verilerini incelemek üzere toplanan danışma kurulu, 18 yaş ve üzeri herkese aşının ikinci dozunun ilkinden en az iki ay sonra yapılmasını uygun buldu. Bir FDA yetkilisi, J&J aşısı olanların destekleyici bir doz Pfizer BionTech ya da Moderna aşısı olması yönünde düzenleme yapılabileceğinin de sinyalini verdi.

FDA'in, aşıya kurulun tavsiyesi yönünde resmen onay vermesi durumunda aşının hangi kesimlere yapılacağına, gelecek hafta toplanması beklenen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurulu karar verecek.