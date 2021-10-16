Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de Johnson&Johnson aşısına yeni onay
Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:48

ABD’de Johnson&Johnson aşısına yeni onay

AA
ABD’de Johnson&Johnson aşısına yeni onay

ABD’de Federal Gıda ve İlaç Dairesi danışma kurulu, Johnson&Johnson’ın koronavirüs aşısı için ikinci doz tavsiyesine onay verdi.

Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Johnson&Johnson'ın (J&J) tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olanlara ikinci aşının tavsiye edilmesine, oy birliğiyle onay verdi.

İKİ DOZ ARASINDA İKİ AY OLACAK

J&J aşısının destekleyici dozuyla ilgili araştırma verilerini incelemek üzere toplanan danışma kurulu, 18 yaş ve üzeri herkese aşının ikinci dozunun ilkinden en az iki ay sonra yapılmasını uygun buldu. Bir FDA yetkilisi, J&J aşısı olanların destekleyici bir doz Pfizer BionTech ya da Moderna aşısı olması yönünde düzenleme yapılabileceğinin de sinyalini verdi.

FDA'in, aşıya kurulun tavsiyesi yönünde resmen onay vermesi durumunda aşının hangi kesimlere yapılacağına, gelecek hafta toplanması beklenen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurulu karar verecek.

FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BionTech aşısının üçüncü dozuna onay vermişti.

FDA danışma kurulu, dün Moderna aşısının üçüncü dozunun ikinciden altı ay sonra 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun bulmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de Johnson&Johnson aşısına yeni onay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA