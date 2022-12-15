ABD’de kamu çalışanlarına TikTok yasağı için ilk adım atıldı

ABD'nin iki yasama organından biri olan Senato'da dün sesli oy yönetimiyle kamu çalışanlarına Çin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen TikTok uygulamasının, devlete ait cihazlara yüklenmesini yasaklayan kanun tasarısını kabul etti. Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların desteklediği 'iki partili kanun tasarısı', video paylaşım uygulamasının devlete ait cihazlardan bilgilerin Çin hükümetine aktarabileceğini ve ulusal güvenlik açığı yaratabileceğini öngörüyor.



Kanun tasarısının kanunlaşması için ABD Temsilciler Meclisi'nden de geçerli oy alması ve en son ABD Başkanı Joe Biden'a imzaya sunulması gerekiyor. ABD'nin Kuzey Dakota ve Iowa gibi bazı eyaletlerinde TikTok, valilik kararlarıyla kamu cihazlarına yüklenmesi yasaklanmıştı.