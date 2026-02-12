ABD’de kamu sağlığı krizi! 4 eyaletten Trump yönetimine dava

ABD'de daha önce 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunun kesileceği açıklanan dört eyaletin (California, Colorado, Illinois ve Minnesota), ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtığı ifade edildi.

600 MİLYON DOLARLIK KESİNTİ TEPKİ ÇEKTİ

ABD Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 9 Şubat Pazartesi günü Kongre'de yaptığı açıklamada, dört eyalete ayrılan toplam 600 milyon dolarlık kamu sağlığı fonunun kesileceğini duyurması eyalet yönetimlerini harekete geçirdi.

4 EYALET MAHKEMEYE GİTTİ

California, Colorado, Illinois ve Minnesota yönetimleri, fon kesintisinin durdurulması için ortak dava açtı. Dava dilekçesinde, kesintilerin fonların iadesini zorunlu kılması nedeniyle Anayasayı ihlal ettiği iddia edildi.

Söz konusu kesintilerin, eyalet ve yerel sağlık departmanları ile bazı sivil toplum kuruluşlarına verilen hibeleri kapsadığı belirtiliyor.

Bahsi geçen hibeler personel alımı, veri sistemlerinin modernizasyonu ve salgın hastalıkların yönetimi gibi çeşitli amaçlarla eyaletlere sağlanıyordu.