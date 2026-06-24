ABD’de kamyon devrildi: 24 milyon arı çevreye yayıldı

ABD'nin Texas eyaletinde pazar günü dikkat çeken bir kaza meydana geldi. Orange County'deki kazada 400 adet kovanı taşıyan bir kamyonun römorku devrildi. Kazanın ardından yaklaşık 24 milyon bal arısı bölgeye yayıldı. Olayda herhangi bir arı sokması veya ciddi yaralanma vakası bildirilmedi.