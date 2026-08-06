ABD’de kanlı aile dramı: Silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin North Carolina eyaletindeki Caswell bölgesine bağlı Prospect Hill kasabasında dün saat 08.00 sıralarında bir eve silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"ÖLEN 3 KİŞİDEN BİRİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Caswell Bölge Şerifi Tony Durden tarafından yapılan açıklamada, olaya karışanların tamamının yetişkin ve aynı aileden olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden 3 kişiden birinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olduğunu aktaran Durden, olayın evin içinde gerçekleştiğini ve halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Yetkililer, ailenin daha önce emniyet birimlerine yansıyan bir şikayetinin olmadığını, olay yerindeki delil toplama ve soruşturma işlemlerinin North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu yetkililerince sürdürüldüğünü bildirdi.