ABD’de kanlı aile dramı: Silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD’nin North Carolina eyaletinde aynı aile üyelerinin bulunduğu evde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yetkililer, ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olduğunu açıkladı.

ABD’de kanlı aile dramı: Silahlı saldırıda 3 kişi öldü
DHA

ABD'nin North Carolina eyaletindeki Caswell bölgesine bağlı Prospect Hill kasabasında dün saat 08.00 sıralarında bir eve silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Silahla yaralanan 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Duke Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ABD’de kanlı aile dramı: Silahlı saldırıda 3 kişi öldü

"ÖLEN 3 KİŞİDEN BİRİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Caswell Bölge Şerifi Tony Durden tarafından yapılan açıklamada, olaya karışanların tamamının yetişkin ve aynı aileden olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden 3 kişiden birinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olduğunu aktaran Durden, olayın evin içinde gerçekleştiğini ve halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Yetkililer, ailenin daha önce emniyet birimlerine yansıyan bir şikayetinin olmadığını, olay yerindeki delil toplama ve soruşturma işlemlerinin North Carolina Eyalet Soruşturma Bürosu yetkililerince sürdürüldüğünü bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!