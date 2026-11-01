ABD’de kanlı cadılar bayramı: 6 kişi öldü!

ABD'de "cadılar bayramı" adeta kana bulandı. Çeşitli eğlence bölgelerinde silahlı saldırılar meydana gelirken, en 6 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de yaralandığı öğrenildi.

ABD’de kanlı cadılar bayramı: 6 kişi öldü!
AA
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Texas eyaletinin Dallas kentindeki Deep Ellum bölgesinde meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Dallas Polis Şefi Daniel Comeaux, söz konusu saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

ABD’de kanlı cadılar bayramı: 6 kişi öldü!

Saldırıların nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Comeaux, bazı kişilerin gözaltına alındığını ve sorgulandığını ifade etti. Comeaux, "Bu gerçekten çok geniş bir olay.

ABD’de kanlı cadılar bayramı: 6 kişi öldü!

Olay alanı oldukça geniş. Şu anda gözaltına aldığımız bazı kişileri sorguluyoruz, buradaki tüm silahlı saldırılarda nasıl bir bağlantı olduğunu hala anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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ABD’de kanlı cadılar bayramı: 6 kişi öldü!

ILLİNOİS EYALETİNDE MEYDANA GELEN SALDIRILARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Illinois eyaletinin Bloomington kentinde de Illinois Wesleyan Üniversitesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yetkililer, olayda 6 kişinin daha hayati tehlikesi bulunmayan şekilde yaralandığını, ancak bu kişilerin silahla vurulup vurulmadığının henüz netleşmediğini kaydetti.

ABD’de kanlı cadılar bayramı: 6 kişi öldü!

Ayrıca Delaware eyaletinin Newark kentinde ise Delaware Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. ABD'nin Alabama eyaletinde futbol maçı sonrası stadyum yakınındaki bir caddede yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

ABD’de kanlı cadılar bayramı: 6 kişi öldü!

Eyaletteki Birmingham Şehri Polis Departmanı Şefi Michael Pickett gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel "Magic City Classic" futbol maçı sonrası Legion Field stadyumu yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

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