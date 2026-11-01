ABD’de kanlı cadılar bayramı: 6 kişi öldü!
ABD'de "cadılar bayramı" adeta kana bulandı. Çeşitli eğlence bölgelerinde silahlı saldırılar meydana gelirken, en 6 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Texas eyaletinin Dallas kentindeki Deep Ellum bölgesinde meydana gelen üç ayrı silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Dallas Polis Şefi Daniel Comeaux, söz konusu saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını belirtti.
Saldırıların nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Comeaux, bazı kişilerin gözaltına alındığını ve sorgulandığını ifade etti. Comeaux, "Bu gerçekten çok geniş bir olay.
Olay alanı oldukça geniş. Şu anda gözaltına aldığımız bazı kişileri sorguluyoruz, buradaki tüm silahlı saldırılarda nasıl bir bağlantı olduğunu hala anlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.