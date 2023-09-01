ABD’de kanlı Kongre baskınının cezası belli oldu! ‘Terörist değilim’ dedi, kurtulamadı

Federal Savcı Jason McCullough yaptığı açıklamada, suçların "çok ciddi" olduğunu, şu anda verilecek sert bir cezanın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde "önemli bir mesaj" olacağını ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak'ta, Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Savcılar, Oath Keepers ve Proud Boys'un bazı üyelerine "baskını önceden planladıklarını ve baskının öncüsü olduklarını" belirterek komplo suçlamalarında bulunmuştu. Oath Keepers grubunun kurucusu Stewart Rhodes geçtiğimiz Mayıs ayında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.