ABD’de kanlı saldırı! 6 kişiyi öldüren şüphelinin aynı kişi olduğu değerlendiriliyor

ABC News'un aktardığı bilgilere göre polis ekipleri, Fort Lauderdale ve Sarasota'da meydana gelen cinayetleri mercek altına aldı. İki saldırı noktası arasında yaklaşık 320 kilometre mesafe bulunması dikkat çekerken, olayların tek bir saldırgan tarafından gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yetkililer, Fort Lauderdale'da 2, Sarasota'da 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden saldırganın 51 yaşındaki Russell Kot olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Cinayet mahallerinin arasında yaklaşık 320 kilometre bulunduğuna dikkati çeken yetkililer, saldırganın motivasyonuna ilişkin bilgi paylaşmadı.