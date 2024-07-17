ABD’de kaos korkusu

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın 13 Temmuz'daki mitingde suikast girişimine uğramasının yankıları sürüyor. Trump'ın güvenliğinin, İran'dan gelebilecek bir saldırı iddiası üzerine haftalar önce artırıldığı ortaya çıktı. İran ise iddiaları reddetti. Öte yandan ABD'de kasımdaki seçim öncesinde kaos durumu hâkim.ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi. Reuters-Ipsos tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Amerikalıların yüzde 80'i ülkenin kaosa sürüklenmesinden korkuyor. FBI'ın da Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından misilleme saldırıların olabileceği uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. ABC News'ün haberine göre, FBI, "şiddet yanlısı aşırılıkçıların kasımdaki başkanlık seçimleriyle bağlantılı hedeflere" saldırı düzenleyebileceğini belirtti.