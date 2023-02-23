ABD’de kar fırtınası! 800 binden fazla hane elektriksiz kaldı

ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle kuzey ABD'de okullar, ofisler ve Minnesota Yasama Meclisi de dahil olmak üzere eyalet yasama organları kapandı. Ülkede soğuk hava şartları nedeniyle, 680 bini yalnızca Michigan eyaletinde olmak üzere toplam da 800 binin üzerinde hane elektriksiz kaldı. Şiddetli fırtınanın bu bölgelerdeki ağaçları ve elektrik hatlarını devirerek ulaşımı durma noktasına getirdiği bildirildi. Michigan'da soğuk hava ve kar fırtınası yaklaşık 90 kilisenin kapanmasına ve ayinlerini iptal etmesine neden oldu.