ABD’de kar fırtınası! 800 binden fazla hane elektriksiz kaldı

ABD'de etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle kuzey ABD'de okullar, ofisler ve Minnesota Yasama Meclisi de dahil olmak üzere eyalet yasama organları kapandı. Ülkede soğuk hava şartları nedeniyle, 680 bini yalnızca Michigan eyaletinde olmak üzere toplam da 800 binin üzerinde hane elektriksiz kaldı. Şiddetli fırtınanın bu bölgelerdeki ağaçları ve elektrik hatlarını devirerek ulaşımı durma noktasına getirdiği bildirildi. Michigan'da soğuk hava ve kar fırtınası yaklaşık 90 kilisenin kapanmasına ve ayinlerini iptal etmesine neden oldu.
ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ
FlightAware uçuş izleme servisine göre, ABD'deki sert hava şartları bin 600'den fazla uçuşun iptaline ve 5 binden fazla uçuşun ertelenmesine yol açtı. Güney Batı ABD'de yer alan Arizona eyaletinin merkezinden New Mexico eyaleti hattına kadar uzanan otoyolun 320 kilometreden fazlasının şiddetli rüzgar, yağmur ve kar nedeniyle kapandığı belirtildi. Arizona'dan Wyoming eyaleti arasındaki otoyolların kapandığı, sürücülerin arabaların içinde mahsur kaldığı bildirildi. Wyoming eyaleti ulaşım departmanı, eyaletin güney kesimindeki çok sayıda yolun kullanılmaz durumda olduğunu açıkladı. ABD'nin kuzeybatısında yer alan Cascade Dağları'ndaki şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar ise, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 dağcının cesetlerine ulaşmaya çalışan arama ekiplerinin çalışmalarını durdurdu.
REKOR DÜZEYDE SOĞUK HAVA
ABD'nin kuzeyinde yer alan Kuzey Dakota'daki Grand Forks şehrinde bugün eksi 29 derece ölçülen hava sıcaklığının yarın ise eksi 32 dereceye düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları, Kuzey Dakota'da rüzgar soğuğunun eksi 46 dereceye kadar düşebileceğini söyledi. Kar fırtınasının batı ve orta Minnesota'da saate 80 kilometre hıza ulaşabileceği de tahmin ediliyor.
Öte yandan ABD'nin diğer bölgelerinde ise rekor seviyede yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Başkent Washington DC'de 26 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının 1874'ten bu yana Şubat ayı için en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Hava sıcaklığı dün Teksas'ta 35, Kentucky'de 24 ve Tennessee'de 26 derece ölçülmüştü.