ABD’de kar fırtınası can aldı: Acil durum ilan edildi

ABD'nin güneyinde ve kuzeyinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin güneyindeki Texas eyaletinde otoyollar ve havaalanları kapatılırken, Louisiana eyaletinde ise kar fırtınası nedeniyle uyarı yayınlandı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre Austin şehrinde 2, Georgia'da 1 ve Milwaukee'de de 1 kişi hayatını kaybetti. Louisiana, Mississippi ve Alabama da dahil olmak üzere çok sayıda eyalette şiddetli soğuklara karşı acil durum ilan edildi.