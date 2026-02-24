ABD’de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi: 10 binden fazla uçuş iptal edildi!

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 30 milyon kişiyi etkileyen kar fırtınası toplu taşıma seferlerini durdurdu ve seyahat yasaklarına neden oldu. En az beş eyalette kar kalındığı 60 santimetreye, bazı bölgelerde ise 75 santimetreye ulaşırken, yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 10 binden fazla uçuş da iptal edildi. Söz konusu fırtına, Rhode Island, New York ve Philadelphia'da en güçlü kar fırtınalarından biri olarak kayıtlara geçti.