ABD’de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi: 10 binden fazla uçuş iptal edildi!
ABD’nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası hayatı durma noktasına getirirken kar kalındığı 60 santimetreye, bazı bölgelerde ise 75 santimetreye ulaştı. Yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 10 binden fazla uçuş da iptal edildi.
ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 30 milyon kişiyi etkileyen kar fırtınası toplu taşıma seferlerini durdurdu ve seyahat yasaklarına neden oldu. En az beş eyalette kar kalındığı 60 santimetreye, bazı bölgelerde ise 75 santimetreye ulaşırken, yüzbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 10 binden fazla uçuş da iptal edildi. Söz konusu fırtına, Rhode Island, New York ve Philadelphia'da en güçlü kar fırtınalarından biri olarak kayıtlara geçti.
90 YILIN EN GÜÇLÜ İKİNCİ YAĞIŞI
New York'taki Central Park'ta öğle saatlerinde kar kalınlığı 49 santimetre olarak ölçülürken, fırtına kentte 1869'dan bu yana yaşanan en güçlü 9'uncu kar fırtınası olarak kayıtlara geçti. New Jersey'nin Newark kentinde ise fırtına, son 90 yılın en şiddetli ikinci kar yağışı olarak kaydedildi.
NEW YORK'TA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
New York'ta olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer sürücülerden yollardan uzak durmalarını istedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, düzenlediği basın toplantısında ekiplerin aralıksız çalıştığını belirterek, sokakların temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çok sayıda temizlik işçisi, kar küreme aracı, polis ve acil durum personelinin seferber edildiğini söyledi. Mamdani, bu çalışmanın tüm kamu kurumlarının ortak hareket ettiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.