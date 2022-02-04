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Giriş Tarihi: 4.2.2022 13:23

ABD'de kar fırtınası uyarısı! 17 bölge afet bölgesi ilan edildi

İHA
ABD’de kar fırtınası uyarısı! 17 bölge afet bölgesi ilan edildi

ABD'nin Teksas eyaletindeki 17 bölge afet bölgesi ilan edildi. Söz konusu bölgelerde can kaybına neden olabilecek bir kar fırtınası bekleniyor.

ABD'de geçtiğimiz yıl milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasının vurduğu Teksas eyaletinde bu yıl da sert hava koşullarıyla mücadele ediliyor. Teksas Valisi Greg Abbott, kar fırtınasının elektrik kesintilerine ve yüzlerce uçuşun iptaline neden olmasıyla eyalet genelindeki 17 bölgeyi kapsayan afet bildirisi yayınladı.

CAN KAYBI TEHDİDİ

Abbott yaptığı açıklamada, fırtınanın 17 bölgede ciddi maddi hasar, yaralanma veya can kaybı tehdidi oluşturduğunu söyleyerek, "Bu tehdit kapsamında söz konusu bölgelerde afet hali ilan ediyorum" ifadelerini kullandı. Abbott, eyalet hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının bu felaketle başa çıkmak için kullanılmasına izin verdi.



ÜLKE GENELİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kış fırtınası Teksas'ta ve diğer eyaletlerde elektrik kesintilerine neden olurken ABD genelinde ise 350 bin ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Teksas'ta yer alan Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda gidiş-dönüş olmak üzere bin 400'den fazla uçuş iptal edilirken, fırtına nedeniyle 156 uçuş daha ertelendi. ABD genelinde ise 3 bin 600'den fazla uçuş iptal oldu.

FELAKET YAŞANMIŞTI

Teksas eyaleti, geçtiğimiz yıl 4.5 milyondan fazla evi elektriksiz bırakan, su, yiyecek tedariki sıkıntısına ve 240'tan fazla ölüme yol açan kış fırtınasıyla eşi benzeri görülmemiş bir felaketi yaşamıştı.

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ABD'de kar fırtınası uyarısı! 17 bölge afet bölgesi ilan edildi
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