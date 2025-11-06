ABD’de kargo uçağı yere çakıldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kentucky Valisi Andy Beshear, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Kazada 2 çalışanın kayıp olduğunu vurgulayan Beshear, yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Uçakta, çevredekiler için çevresel bir sorun yaratacak tehlikeli bir kargo bulunmadığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü. Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeni araştırılıyor.