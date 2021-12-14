Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de kasırga felaketi! Kentin yüzde 75'i haritadan silindi: Hastaneden geriye harabe kaldı
Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:06 Son Güncelleme: 14.12.2021 12:20

ABD'de kasırga felaketi! Kentin yüzde 75'i haritadan silindi: Hastaneden geriye harabe kaldı

AA
ABD’de kasırga felaketi! Kentin yüzde 75’i haritadan silindi: Hastaneden geriye harabe kaldı

ABD'de yaşana kasırga felaketinin izleri silinmeye çalışıyor. Hortumlar nedeniyle 6 eyalette en az 88 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bilgisi geldi. Adeta yerle bir olan Kentucky eyaletindeki Dawson Springs kentinin tek hastanesi de harabeye döndü.

ABD'de hortumlar nedeniyle yerle bir olan Kentucky eyaletindeki Dawson Springs kentinin tek hastanesi de harabeye döndü. Ülkede 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i haritadan silindi. Hortumlar sırasında küçük kentin tek hastanesi de harabeye döndü.

TÜM HASTANE GİTTİ

Bölgede çekim yapan AA muhabiri, enkazı kaldırılan hastanenin müdürüyle konuştu.

Babtist Health Deaconess sağlık merkezinde 1991'den bu yana görev yapan Cheryl McKinght, "Dawson Springs'te sağlık hizmetini sadece biz veriyoruz, hortum bizi de çok kötü etkiledi. Tüm hastane gitti." dedi.

Hortumun vurduğu gece, hastalarının olmadığını ama hastanede bir görevli bulunduğunu belirten McKnight, çalışanlarının yara almadan hortumdan kurtulduğunu söyledi.

YIKILAN HASTANE MOBİL KLİNİKTE HİZMET VERİYOR

Hortumdan önce günde 40'a yakın hastalarının olduğunu anlatan McKnight, "Şimdi ise mobil kliniğimiz var ve orada hizmet vermeye devam ediyoruz. İnsanlara yardım edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

McKnight, özellikle hortum sonrası, insanların ilaca, yaralananların tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek böyle zor olsa da kent sakinlerine her türlü yardımı ve hizmeti vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ENKAZDA, KULLANILABİLİR EŞYALARINI ARIYOR

Kent sakinlerinden kanseri yenen Stacy Bryan, hortumda evini ve her şeyini kaybetti. Enkazdan geride kalanlar arasında kıyafetlerini arayan Bryan, "Sahip olduğum her şeyimi kaybettim. Hala kullanılabilir şeyler varsa kurtarmaya çalışıyorum." dedi.

Noel öncesi başka bir yere taşınmak için eşyalarını toplamak için geldiği evinde hortuma yakalandığını anlatan Bryan, uyarıların hemen ardından eşyalarını alamadan evden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bryan, hayatta olduğu için şükrettiğini, hayatlarını kaybedenler için son derece üzgün olduğunu dile getirdi. Bryan, "Bu durum çok üzücü. Hiçbir şeyim kalmadı ve yardıma ihtiyacım var." dedi.

Kentucky'de hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükselirken 6 eyalette en az 88 kişi öldü. Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te, elektrik ve su kesintileri devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de kasırga felaketi! Kentin yüzde 75'i haritadan silindi: Hastaneden geriye harabe kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA