ABD’de kasırga felaketi! Kentin yüzde 75’i haritadan silindi: Hastaneden geriye harabe kaldı

Bryan, hayatta olduğu için şükrettiğini, hayatlarını kaybedenler için son derece üzgün olduğunu dile getirdi. Bryan, "Bu durum çok üzücü. Hiçbir şeyim kalmadı ve yardıma ihtiyacım var." dedi.

Kentucky'de hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükselirken 6 eyalette en az 88 kişi öldü. Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te, elektrik ve su kesintileri devam ediyor.