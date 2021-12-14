ABD’de kasırga felaketi! Kentin yüzde 75’i haritadan silindi: Hastaneden geriye harabe kaldı

TÜM HASTANE GİTTİ
Bölgede çekim yapan AA muhabiri, enkazı kaldırılan hastanenin müdürüyle konuştu.
Babtist Health Deaconess sağlık merkezinde 1991'den bu yana görev yapan Cheryl McKinght, "Dawson Springs'te sağlık hizmetini sadece biz veriyoruz, hortum bizi de çok kötü etkiledi. Tüm hastane gitti." dedi.
Hortumun vurduğu gece, hastalarının olmadığını ama hastanede bir görevli bulunduğunu belirten McKnight, çalışanlarının yara almadan hortumdan kurtulduğunu söyledi.
YIKILAN HASTANE MOBİL KLİNİKTE HİZMET VERİYOR
Hortumdan önce günde 40'a yakın hastalarının olduğunu anlatan McKnight, "Şimdi ise mobil kliniğimiz var ve orada hizmet vermeye devam ediyoruz. İnsanlara yardım edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
McKnight, özellikle hortum sonrası, insanların ilaca, yaralananların tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek böyle zor olsa da kent sakinlerine her türlü yardımı ve hizmeti vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
ENKAZDA, KULLANILABİLİR EŞYALARINI ARIYOR
Kent sakinlerinden kanseri yenen Stacy Bryan, hortumda evini ve her şeyini kaybetti. Enkazdan geride kalanlar arasında kıyafetlerini arayan Bryan, "Sahip olduğum her şeyimi kaybettim. Hala kullanılabilir şeyler varsa kurtarmaya çalışıyorum." dedi.
Noel öncesi başka bir yere taşınmak için eşyalarını toplamak için geldiği evinde hortuma yakalandığını anlatan Bryan, uyarıların hemen ardından eşyalarını alamadan evden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.
Bryan, hayatta olduğu için şükrettiğini, hayatlarını kaybedenler için son derece üzgün olduğunu dile getirdi. Bryan, "Bu durum çok üzücü. Hiçbir şeyim kalmadı ve yardıma ihtiyacım var." dedi.
Kentucky'de hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükselirken 6 eyalette en az 88 kişi öldü. Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te, elektrik ve su kesintileri devam ediyor.