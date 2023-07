Bıreysel silahlanma sorununun kronikleştiği ABD, 2006'dan bu yana an kanlı altı ayını geride bıraktı. Voice of America'nın haberine göre 1 Ocak-30 Haziran arasında 28 toplu katliam yaşandı. Associated Press ve USA Today'in Northeastern Üniversitesi ile birlikte oluşturduğu ve silah şiddetini 2006'dan bu yana takip eden veri tabanına göre, Amerika o zamandan bu yana en kanlı altı ayını yaşadı.